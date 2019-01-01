بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان - مبابي يحسم مستقبله

تعرف على موقف مبابي من مستقبله

حسم كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي والانضمام إلى ريال مدريد.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ ريال مدريد يرغب في التعاقد مع مبابي خلال الصيف الجاري.

وغرّد صاحب الـ 20 عامًا عبر حسابه بموقع "تويتر": "أنا هنا في باريس موسم 2019-2020".

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أنّ مبابي لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان مما يعني إمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد.

وفي حال غادر بطل كأس العالم بعد انتهاء عقده فإنه يكون بعمر الـ 23 عامًا ويستطيع الانضمام إلى صفوف النادي الملكي.

جدير بالذكر أنّ البلانكوس حاول التعاقد مع اللاعب حينما كان في صفوف موناكو ولكن اللاعب فضّل سان جيرمان.