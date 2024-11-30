أنشيلوتي: مبابي لم "يغرق" والتفكير في الميركاتو الشتوي "مضيعة للوقت"

المدرب الإيطالي يؤمن بأن المشكلة جماعية

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أنه لا يفكر كثيرًا في الميركاتو الشتوي، في ظل الوضع الصعب الذي يمر به فريقه خلال هذا الموسم.

ريال يمر بأزمة طاحنة من ناحية الإصابات، بغياب داني كارباخال وإيدير ميليتاو حتى نهاية الموسم، وغموض موقف دافيد ألابا من العودة، بالإضافة للغيابات القصيرة للثنائي إدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور، تزامنًا مع النتائج السيئة في دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ميلان وليفربول.

وقبل المؤتمر الصحفي لمواجهة خيتافي، غدًا، الأحد، في الدوري الإسباني، قال الإيطالي:"التفكير في التعاقدات مضيعة للوقت، لدينا فترة تصل إلى شهر وسنفكر في الأمر، هناك بعض التحركات وعلينا تقييم جميع الجوانب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما عن مستوى فريقه:"مرآة المدرب هي الفريق، عندما نفتقر القليل من الاستمرارية فهذه مسؤوليتي، واجهت بعض المشاكل طوال مسيرتي وهذا يحدث لي دائمًا، من الأفضل أن تواجه المشكلة في نوفمبر أو ديسمبر بدلًا من أبريل أو مايو، لأنك ستكون ميتًا وقتها، لسنا سعداء بمركزنا في دوري الأبطال ولكننا سنواصل القتال".

الانتقادات الموجهة لكيليان مبابي ومركزه في الملعب:"لقد اعتاد على اللعب في الداخل وعلى يساره فينيسيوس الذي لا يلعب في العمق، ولكن لا يجب أن نستبعد تغيير مراكزهما خلال المباراة".

وأضاف:"مبابي لم يغرق، إنه يدرك ما يجب عليه فعله، ما يحدث لنا هي مشكلة جماعية وليست فردية، الديناميكية جيدة في الوقت الحالي، الصبر هو الخيار الأنسب الآن ويمكنكم انتقادي لاحقًا".

وأكمل حديثه:"الأمر يتعلق بأن نظهر بأفضل نسخة لنا جميعًا وليس هو فقط، نحاول تحسين أنفسنا وتطويره أيضًا، إنه يتأقلم وقد سجل بالفعل 8 أهداف".

إمكانية ظهور إندريك:"أعتقد أنه اللاعب المثالي لمساعدتنا على الفوز في المباراة وسيشارك".

المكان الأفضل لفيديريكو فالفيردي:"هو لاعب خط وسط حديث، يمكنه أن يكون محورًا دفاعيًا، ويستطيع اللعب في الداخل أيضًا، هذا المركز الأنسب له".

يذكر أن ريال يلعب غدًا ضد خيتافي، وهو في المركز الثاني بجدول الليجا بـ30 نقطة، ويفصله عن برشلونة المتصدر 4 نقاط قبل بداية الجولة الخامسة عشر.