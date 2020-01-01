كين يفكر في الرحيل عن توتنهام ويُحدد فريقه القادم

الأزمات تتوالى على جوزيه مورينيو مدرب الفريق الإنجليزي

أصبح نادي توتنهام الإنجليزي، مهدداً بفقدان نجمه الأول هاري كين، في حالة عدم التأهل للنسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ26 سنة يعاني حالياً من إصابة في أوتار الركبة، ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة قد تصل إلى نهاية الموسم الحالي.

غياب كين ساهم بشكل كبير في النتائج السلبية لتوتنهام الأسابيع الماضية، حيث يعاني فريق المدرب جوزيه مورينيو من نقص واضح في خط الهجوم.

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صحيفة "تيليجراف" البريطانية، كشفت عن أنباء صادمة لجماهير سبيرز، بأن اللاعب يفكر جدياً في الرحيل، لو لم يتأهل الفريق لدوري الأبطال الموسم القادم.

وما يزيد الأمور صعوبة على توتنهام، هو تعقد موقف الفريق حالياً في البريميرليج، حيث يحتل الفريق المركز السابع بالبطولة بعد خسارة آخر 3 مباريات.

وأوضحت أن اللاعب يشعر بالامتنان تجاه توتنهام، بعدما شق طريقه نحو الشهرة من خلال الفريق وتصعيده من أكاديمية النادي ليصبح من أفضل الهدافين في العالم.

ومع ذلك يعتبر كين استمراره لفترة أطول في توتنهام بدون المنافسة على البطولات الكبيرة، كأزمة كبيرة قد تعطل مسيرته وطموحاته الشخصية.

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ويفضل الدولي الإنجليزي الانتقال لمانشستر يونايتد في حالة رحيله عن توتنهام، وسط ترقب من العملاق الإسباني ريال مدريد، تحسباً لاتخاذ خطوة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن كين نجح في تسجيل 181 هدفاً مع توتنهام في 278 مباراة، ولكنه لم يحصد أي بطولة مع الفريق الإنجليزي حتى الآن.