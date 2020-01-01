عقوبة أوروبية في انتظار فينيسيوس بسبب تصريحاته ضد الحكام

ريال مدريد في ورطة جديدة قبل لقاء الإياب ضد مانشستر سيتي

أصبح فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، مهدداً بالإيقاف الأوروبي، بسبب سلوكه بعد مواجهة مانشستر سيتي أمس الأربعاء، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس صنع هدف ريال الوحيد الذي سجله زميله إيسكو، قبل أن يرد الضيوف بثنائية أحرزها كيفن دي بروينه وجابرييل جيسوس.

وقام جناح ريال الشاب بتوجيه العديد من الكلمات الحادة تجاه حكم اللقاء في تصريحات صحفية أدلى بها بعد المباراة، مما قد يضعه في أزمة كبيرة قبل مواجهة العودة مع الفريق الإنجليزي.

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وقال البرازيلي:"جابرييل جيسوس قام بخطأ في الهدف الأول والجميع يعرف ذلك، هناك تقنية فيديو ومع ذلك الحكم رفض رؤية اللقطة".

وأضاف:"الحكام يأتون إلى هنا دائماً ويصفرون ضدنا، هل نحن بمثابة الرهان السيئ لهم؟ نعم فنحن نمتلك عدد أكبر من الألقاب الأوروبية والمحلية وسيظل الأمر كذلك دائماً".

وأشارت تقارير صحفية إلى وجود شعور كبير داخل إدارة ريال مدريد، بأن تصريحات فينيسيوس واتهاماته للحكام ليست في صالحه، وربما تسفر عن عقوبة تجاهه، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تتم خلالها معاقبة لاعب بسبب شكواه من التحكيم.

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ولا تعد أيضاً المرة الأولى التي يعاني منها ريال من نفس الواقعة، حيث سبق وأن تعرض جوزيه مورينيو ومانويل بيليجريني للعقاب، بسبب انتقاداتهما العلنية للحكام بمسابقات الاتحاد الأوروبي خلال فترة عملهما بالنادي.

وفي حالة تعرضه للإيقاف، سيغيب بذلك فينيسيوس عن مباراة الإياب يوم 17 مارس القادم على ملعب الاتحاد، ليزيد متاعب ريال الهجومية في ظل غياب إيدين هازارد بسبب الإصابة، بالإضافة للمشكلة الدفاعية المنتظرة بعد طرد سيرجيو راموس.