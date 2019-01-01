ريال مدريد يستهدف بيونتيك، لكن بشرطين!

ما هي شروط الريال لضم بيونتيك مهاجم جنوى؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

صوب ريال مدريد أنظاره نحو الدوري الإيطالي لحل مشاكله الهجومية، إذ انضم للراغبين في ضم مهاجم جنوى "كريشتوف بيونتيك" لكنه حدد شرطين لإتمام الصفقة.

ويُعاني الريال هذا الموسم على صعيد استغلال الفرص وإحراز الأهداف، ويسعى النادي لحل هذه المشكلة عبر حل مؤقت هذا الشهر انتظارًا للتعاقد مع أحد النجوم الكبار في الصيف القادم، ضمن عملية إحلال وتجديد متوقعة من جانب الرئيس فلورينتينو بيريز.

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وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن بيريز يرغب بالتعاقد مع بيونتيك صاحب الـ13 هدفًا هذا الموسم في السيري آ، لكنه حدد شرطين لإتمام التعاقد، الأول أن يتم خلال سوق الانتقالات الشتوي، والثاني أن يتم بصيغة الإعارة لا البيع النهائي.

ويرغب الريال في مشاهدة وتقييم المهاجم البولندي عن قُرب في ملعب سانتياجو بيرنابيو قبل التقدم لقرار ضمه نهائيًا، علمًا أن الحصول عليه لن يكون سهلًا لرغبة العديد من الأندية في شرائه وأبرزها ميلان ونابولي وروما.