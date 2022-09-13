ريال مدريد لم يغلق الباب .. أول رد فعل على تسريب تفاصيل عقد مبابي

النادي الملكي يبدو عليه أنه سيعود لفكرة ضمن مبابي من جديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رد فعل إدارة ريال مدريد عن الأنباء التي خرجت في الساعات الأخيرة بشأن مستقبل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن إدارة الملكي تتعامل مع الموقف بحيادية كاملة، ولا يشغلها في الوقت الحالي اللاعب الفرنسي.

وأكدت الصحيفة أن كل ما يشغل بال إدارة ريال مدريد في الوقت الحالي هو تطوير المشروع الحالي للفريق الذي بدأ قبل سنوات قليلة.

وبحسب ما أكدت صحيفة "ليكيب"، في ساعة متأخرة من مساء الأمس الإثنين فعقد كيليان مبابي رفقة باريس سان جيرمان ليس كما تم التداول بشكل رسمي ينتهي في 2025.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن العقد ينتهي بحلول شهر يونيو 2024 وبه بند يسمح بتمديده حتى 2025 لكن بشرط موافقة كيليان مبابي نفسه.

بالرغم من ذلك أكدت "ماركا" أن إدارة الملكي التي تركز على مشروعها الحالي لم تغلق الباب بشكل نهائي في وجه مبابي بالرغم من استهلاك الكثير من الوقت والموارد من أجل ضمه في السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة قد أكدت أن مبابي تراجع عن اتفاق بينه وبين ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري ليجدد مع باريس سان جيرمان ويحصل على راتب قياسي.