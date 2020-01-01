لابورت: زيدان استثنائي وعلينا الحذر من بنزيما

أبدى رغبته في الفوز بالبطولة المفقودة

أكد إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي، على رغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع الفريق الإنجليزي، حيث وصفها بالبطولة المفقودة في ملعب الاتحاد.

المدرب بيب جوارديولا حقق جميع البطولات المحلية منذ قدومه لسيتي في 2016، حيث فاز بـ8 ألقاب منهم بطولتين دوري إنجليزي، ولكنه فشل في الحصول على الأبطال.

سيتي يستعد لمواجهة صعبة ضد ريال مدريد غداً الجمعة، في إياب دور الـ16 من النسخة الحالية للمسابقة، بعد الفوز في الذهاب بهدفين مقابل هدف.

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وقال لابورت في تصريحات لصحيفة "as" الإسبانية قبل المباراة:"نتحدث عن هذه المسابقة منذ فترة طويلة جداً، فهي البطولة المفقودة في مانشستر سيتي".

وأضاف:"العام الماضي فزنا بـ4 بطولات في نفس الموسم ولكن فشلنا في الفوز بالأبطال، لذلك نسعى لإنهاء النحس هذه المرة".

وتابع:"كرة القدم الحديثة تغيرت مع بيب جوارديولا، سواء مع سيتي أو الفرق الأخرى، نظراً للنتائج المذهلة التي حققها بسبب عمله".

وأما عن غياب سيرخيو أجويرو:"الجميع يعرف أهميته لنا، سجل العديد من الأهداف الهامة طوال مسيرته، ولكن نثق في قدرة فريقنا على التأهل في غيابه".

مشاركة ريال مدريد بدون سيرخيو راموس:"لاعب مهم كذلك، لكننا نريد إظهار قدرتنا على اللعب أفضل منهم بشكل عام، نحن كذلك لدينا بعض الخسائر الكبيرة".

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رأيه في زين الدين زيدان:"قام بعمل استثنائي مع ريال مدريد، من الجنون الفوز بالعديد من الألقاب في سنوات قليلة".

تألق كريم بنزيما:"إنه في حالة جيدة وسجل العديد من الأهداف، علينا أن نكون حذرين للغاية في التعامل معه، وكذلك مع جميع اللاعبين في الفريق الخصم".

يذكر أن ريال مدريد حصل مؤخراً على لقب الدوري الإسباني، بينما اكتفى سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين، بعد خسارة كأس الاتحاد والدوري الإنجليزي.