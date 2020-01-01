كورتوا يوضح حقيقة اتفاقه مع برشلونة

هل وافق الحارس البلجيكي على الانتقال للنادي الكتالوني؟

علق تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، على الأنباء التي أكدت اتفاقه على الانضمام لبرشلونة، قبل التوقيع لريال في 2018.

صاحب الـ28 سنة الذي يتواجد حاليًا مع منتخب بلجيكا للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية، ارتبط مؤخرًا بتوقيعه لبرشلونة خلال فترة تواجده بتشيلسي.

وقال كورتوا في تصريحات نشرتها صحيفة "as" الإسبانية:"لست بحاجة للتعليق على ما يقوله الناس في الصحف، الجميع يعرف أن حلمي كان دائمًا اللعب لريال مدريد".

وأضاف:"أنا سعيد باللعب لهذا النادي، وكان من الممكن أن أذهب لـ30 فريقًا، وليس صحيحًا أنني اتفقت مع برشلونة وقتها، كنت أنتمي لتشيلسي وذهبت إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة قبل العودة مرة أخرى لإنجلترا".

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وأما عن إيدين هازارد:"نحن على اتصال، هو الآن في الحجر الصحي، لا يجب الاندفاع من أجل ظهوره مرة أخرى، يجب أن تتحول عينته إلى سلبية".

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وأضاف:"من المحزن جدًا غيابه عن ريال مدريد، ولكن لدينا ما يكفي من الجودة للقيام ما يمكنه فعله في الملعب ونتمنى ظهوره ضد فياريال".

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الفوز على إنجلترا ومقارنة المباراة بمواجهة الفريقين في كأس العالم:"لا يمكنك المقارنة أبدًا بمواجهتنا أمامهم في المونديال، ولكن الأهم هو فوزنا هذه المرة ولعبنا بصورة جيدة".

اللعب ضد الدنمارك:"لعبنا أمامهم أيضًا في بطولة أوروبا، هم الآن في الصدارة ويجب علينا الاستعداد لهم جيدًا من أجل الفوز".

وجاءت تصريحات كورتوا، قبل مواجهة بلجيكا غدًا الأربعاء، ضد الدنمارك، في الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.