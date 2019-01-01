كورتوا: لا نفكر في باريس وغضبت قليلاً من هازارد

تصريحات الحارس البلجيكي بعد الفوز على ليفانتي 3/2

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، أن فريقه كان يمكنه الفوز بفارق كبير على ليفانتي، لو حافظ على مستواه الذي ظهر به في الشوط الأول.

ريال نجح في تخطي ليفانتي بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

الميرينجي سجل ثلاثية بالشوط الأول بهدفين لكريم بنزيما وهدف لكاسميرو، قبل أن يعود ليفانتي بثنائية أحرزها بورخا مايورال وجونزالو ميليرو.

كورتوا قال بعد المباراة:"ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول، لو حافظنا على هذا الشكل كنا سنربح 5/0 أو 6/0، ولكنها كرة القدم".

وأضاف:"ليفانتي قام بتغيير الخطة بعد 45 دقيقة، ونحن افتقدنا للدقة في التمرير مما أدى لانخفاض المستوى".

التفكير في باريس سان جيرمان:"لا، لم تشغلنا المباراة لأنها يوم الأربعاء، بدأنا اللقاء بشكل جيد جداً وأظهرنا احترامنا للخصم".

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ظهور هازارد:"يمتلك سرعة مذهلة، ربما غضبت منه قليلاً "ضاحكا" لأنه خسر الكرة في إحدى الهجمات، وكذلك فينيسيوس حظى بمباراة جيدة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد ريال إلى 8 نقاط في المركز الثاني بجدول الليجا، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد الأول.