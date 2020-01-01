كورتوا : علاقتي لم تكن جيدة بزيدان وراموس كان حزينًا لرحيل نافاس

تحدث كذلك الحارس البلجيكي عن الانتقادات التي تعرض لها الموسم الماضي

اعترف تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ، أن علاقته لم تكن مميزة بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان خلال بدايته مع الفريق الإسباني.

كورتوا جاء إلى ريال في صيف 2018، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت قيمتها 35 مليون يورو.

الحارس البلجيكي قال عن هذه الخطوة في تصريحات لصحيفة "ماركا":"ربما علاقتنا كانت بعيدة بعض الشيء في البداية، ولكن ذلك لأنني لم يكن لدي تاريخ معه مثل اللاعبين الآخرين".

وأضاف:"لقد أدرك ذلك بنفسه ولهذا السبب أجريت محادثة جيدة معه في صيف 2019، ومنذ ذلك الحين نمت علاقتنا وأصبحت جيدة جدًا الآن".

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وأما عن علاقة سيرخيو راموس بالحارس السابق كيلور نافاس:"التقيت براموس قبل وصولي في إجازة إلى إيبيزا، إنه صديق جيد لنافاس، لم يكن الأمر سهلًا في البداية، لكنه استقبلني بطريقة جيدة ولم تكن بيننا أي مشاكل".

وأما عن الانتقادات:"أنا محصن ضدها تمامًا، مررت بوقت عصيب الموسم الماضي، وتلقيت العديد من الانتقادات، لكني لا أقرأ كل شيء، الرياح تهب في أي اتجاه ولا ألتفت لها، الخطأ الأكبر لأي لاعب هو الالتفات لوسائل التواصل الاجتماعي".

الحارس الأفضل في العالم:"لا أحب أن أقول ذلك، من هو الأفضل؟ أفضل اعتقاد أنني أنتمى إلى الأفضل مع مانويل نوير وأوبلاك وتير شتيجن وأليسون".

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الجوائز الفردية:"قريبًا سأصنع غرفة تذكارية في المنزل، الآن لا تزال جميع جوائزي مع ألعاب أطفالي، أقدر كثيرًا جائزة القفاز الذهبي لكأس العالم مقارنة بالجوائز الأخرى".

يذكر أن صاحب الـ28 سنة تحسن مستواه بشكل كبير مع ريال مدريد الفترة الأخيرة، وكان أحد أهم الأسباب لفوز الفريق بالدوري الإسباني الموسم الماضي.