كروس: البعض أخطأ في تفسير كلماتي

لاعب الوسط الألماني علق على قرار ريال مدريد بالخصم من الرواتب

حرص توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، على توضيح موقفه من قضية تخفيض الأجور بالفريق، بعد الأزمة الأخيرة التي تسببت فيها تصريحاته.

كروس خرج بتصريحات مثيرة للجدل هذا الأسبوع، حول قرار النادي الإسباني بتخفيض رواتب اللاعبين، لمواجهة أزمة كورونا التي تجتاح العالم.

الدولي الألماني وصف عملية خصم من الراتب، بالتبرع عبثاً، مطالباً بالحصول على راتبه كاملاً، بدلاً من التخلي عن جزء من أجره بشكل إجباري.

المزيد من الفرق

Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender.Desde el primer momento,mi opinión bien me conocéis,es ésta:si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el Club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario,algo que se ha podido comprobar hoy. — Toni Kroos (@ToniKroos) April 8, 2020

اللاعب خرج بتغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" ليوضح الموقف قائلاً:"ربما لم تتم ترجمة كلماتي بشكل صحيح، أو لم يرغب البعض في فهمها من اللحظة الأولى".

يدعم النازية ويشتم الحكام - أغرب تصريحات ومواقف بوفون

زيدان يضع الخطة ب لفشل التعاقد مع بوجبا

وأضاف:"الناس يعرفوني جيداً، ورغبتنا واضحة في مساعدة العاملين في النادي والمجتمع بشكل عام، لذلك من المنطقي التخلي عن جزء من راتبنا، وهو ما تم إثباته اليوم".

ويأتي حديث كروس بعد البيان الرسمي من ريال مدريد، والذي كشف عن موافقة اللاعبين على تخفيض رواتبهم بنسبة 12% لو تم استكمال الموسم، و20% في حالة الإلغاء بشكل كامل.