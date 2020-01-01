مويس يكشف عن الندم الأكبر له مع مانشستر يونايتد

تجربة لم تكن موفقة لمدرب وست هام الحالي

تجربة ديفيد مويس مع مانشستر يونايتد، ليست الأفضل في تاريخ الشياطين الحمر، بل قد تعتبر الأسوأ، لأسباب معروفة داخل الملعب وكذلك خارجها.

الاسكتلندي أو "الرجل" المختار كما أطلقت عليه جماهير مانشستر وقتها، أخفق في سوق الانتقالات كذلك، حيث أضاع العديد من الفرص على النادي الإنجليزي بعد خلافته للسير أليكس فيرجسون.

سيسك فابريجاس الذي كان يلعب وقتها في برشلونة، جاريث بيل لاعب توتنهام السابق وريال مدريد الحالي، وكذلك توني كروس نجم وسط بايرن المنضم لريال، مويس يكشف عن أكبر ندم له من بين هؤلاء.

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وقال مدرب وست هام في تصريحات صحفية:"بكل تأكيد توني كروس، لاحقنا جاريث بيل وسيسك فابريجاس، ولكنه يمثل الندم الأكبر لي".

وأما عن خلافته للسير:"لست نادماً على هذه الخطوة أبداً، عندما يكون لديك 900 مباراة في سجلك أغلبهم في الدوري الإنجليزي، فهذا يجعلك قادراً على التدريب بهذا المستوى العالي".

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وتابع:"جميع الأندية التي عملت بها سواء مانشستر يونايتد أو سندرلاند أعطوني الكثير من الخبرات في العديد من جزئيات اللعبة، وجعلوني في مكانة أفضل بمجال التدريب".

جدير بالذكر أن كروس انتهى به الحال في ريال مدريد بـ25 مليون يورو عام 2014، وفاز بالعديد من البطولات مع النادي الإسباني أهمها 4 دوري أبطال أوروبا ولقب دوري إسباني.