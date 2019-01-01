ريال مدريد كان قريبًا من ضم مهاجم فلومينينسي

ريال مدريد أصبح يبحث عن المواهب فقط

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب ماورويسو جيجاني، وكيل اللاعب البرازيلي بيدرو دوس سانتوس، أن ريال مدريد كان قريبًا من ضمه سابقًا.

وتألق مهاجم فلومينينسي الموسم الماضي في الدوري البرازيلي وتصدر ترتيب هدافي المسابقة، لكن الإصابة برباط الصليبي أنهت موسمه مبكرًا.

وكان اللاعب قريبًا من التوقيع لصفوف ريال مدريد، لكن الإصابة التي أسفرت عن إجراءه لعملية جراحية وأبعدته عن الملاعب لـ7 أشهر، أوقفت الصفقة.

وحسب حديثه لإذاعة برازيلية، فأن الاتفاق كان قد تم مع الملكي والمدير الفني جولين لوبيتيجي.

وقال: "لقد وافقنا على الصفقة مع عائلة اللاعب والناديين وتبقى فقط التوقيع".

متعة أوروبا هاجرت إلى قطر والسعودية هذا الأسبوع، مع خالص التحية للجماهير التي صنعت الحدث 👏👏



رسالة موجهة إلى بيكيه وتتويج لرجل الدقائق الأخيرة، فمن كان؟ 🤔#يلاجول #YallaGoal pic.twitter.com/66MNHgM62S — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 1, 2019

ومن المنتظر أن يعود البرازيلي البالغ 21 عامًا، إلى المشاركة مرة أخرى في نهاية الشهر الجاري ليبدأ الموسم الجديد.

وكان ميلان الإيطالي قد دخل في مفاوضات أيضًا مع اللاعب لكن الصفقة تعطلت بسبب إصابته.

ووجه ريال مدريد أنظاره إلى الدوري البرازيلي، حيث ضم رودريجيو من سانتوس ومن قبله فينيسوس جونيور من صفوف فلامنجو.