كارباخال : نحن مع زيدان حتى الموت وسنقاتل على كل البطولات

تطرق كذلك إلى مفاوضات التجديد مع النادي الإسباني

أصر دانييل كارباخال مدافع ريال مدريد، أن النادي الإسباني يقاتل على كل البطولات هذا الموسم، رغم الانتقادات التي وجهت للفريق.

ريال يمر بحالة من التخبط في الفترة الأخيرة، بسبب تعقد موقفه في دوري أبطال أوروبا، وخسارته الأخيرة من فالنسيا 4/1 في الدوري الإسباني.

كارباخال قال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"أي شخص كان هنا منذ بضع سنوات اعتاد على هذا الأمر، في النهاية يمكنك الفوز على إنتر في مباراة شديدة التنافس وبعدها تخسر من فالنسيا، عليك أن تعتاد على هذه التقلبات".

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وأضاف:"نحن مع المدرب والنادي حتى الموت، نسير جميعًا في نفس الاتجاه، لدينا فريق كبير وما يتعين علينا القيام به هو محاولة الفوز بكل المباريات والقتال من أجل جميع الألقاب".

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وعن تجديد عقده:"نحن نتحدث مع النادي في الوقت الحالي، عقدي يمتد حتى 2022 ونتحدث عن بعض التحسينات، لكن الأمر ليس سهلًا نظرًا للموقف الذي يمر به النادي خاصة من الناحية المالية".

وأما عن أخبار إصابته:"أنا أفضل حالًا، الرباط الداخلي تعرض للكسر بالكامل، كان الوقت المقدر للعودة 10 أسابيع، يوم الجمعة القادم سأكمل 6 أسابيع، أبلي بلاءً حسنًا وألمس الكرة في الوقت الحالي، وأتمنى العودة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي".

وأما عن موقف فريقه هذا الموسم:"جمع المباريات مهمة بكل البطولات، لا يوجد لدينا هامش الخطأ، والجميع يعرف قوة الددوري الإسباني، برشلونة بخير وريال يتقدم وأتلتيكو جيد جدًا".

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جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع بجدول الدوري الإسباني بـ16 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر بعد 9 جولات.