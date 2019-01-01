ريال مدريد قد يضحي بفينسيوس من أجل الظفر بماني!

النادي الملكي يحاول اغراء ليفربول بمنحه جوهرته البرازيلية مقابل الحصول على خدمات ساديو ماني

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف برنامج "الشيرنجيتو" المدريدي الشهير أن المدرب زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد متمسك بضم النجم السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول والمتألق هذا الموسم.

وحسب الصحافة الإسبانية فأن تلك الصفقة قد تكلف خزائن النادي الملكي الكثير من الأموال، وذلك بسبب مطالبة ليفربول المادية الكبيرة، حيث كشفت مصادر إنجليزية أن الشرط الجزائي للنجم السنغالي يفوق الـ 130 مليون جنيه إسترليني.

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وبالرغم من وجود صعوبات إلا أن الصحفي "إيدواردو إيندا" المتخصص في أخبار النادي الملكي في برنامج "الشرينجيتو" أكد أن ريال مدريد سيحاول إقحام لاعبه الشاب فينسيوس جونيور في الصفقة، بالإضافة إلى مبلغ مالي للتعاقد مع ماني.

ويبلغ فينسيوس من العمر 18 عامًا، وقدم موسمًا جيدًا مع ريال مدريد قبل أن يصاب الشهر الماضي، ويغيب عن الفريق بالتزامن مع عودة النجم زين الدين زيدان لتدريب الميرنجي.

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