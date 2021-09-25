ريال مدريد ضد فياريال: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد وفياريال وذلك في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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ريال مدريد 0 × 0 فياريال

مباشر، لحظة بلحظة



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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

40' بنزيما يحاول التبرير لفينسيوس ولكن رولي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

37' أووووووووه دانجوما كاد أن يحرز الهدف الأول، الجناح الهولندي يتجاوز فالفيردي ويسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

34' اناتشو ينطلق ويتوغل، يتعرض للعرقلة ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء

28' محاولات بين الطرفين ولكن بدون أي تسديدات على المرمى

22' أوووووووه عرررضية قووووية من رودريجو كادت أن تغالط رولي ولكنه يتصدى لها ببراعة وتخرح لضربة ركنية

21' تسديدة قووووية من بنزيما ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

19' تسديدة من ألكاسير من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة عالية عن مرمى كورتوا

15' عرررررررضية خطيرة من رودريجو، ألبيول يشتت الكرة بصعوبة لضربة ركنية

12' أوووووووووه! مراوغة رائعة من دانجوما وتسديدة خطيررررررة تلمس المدافعين وتمر بجوار القائم بقليل وتخرج لضربة ركنية

12'عرررضية رائعة من الجهة اليمنى، تصل للبرازيلي ميليتاو الذي يلعب الكرة برأسه ولكن رولي يمسك بالكرة

11' تسديدة من بنزيما ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

6' تسديدة من لوكا مودرريتش ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

3'عرررضية من الجهة اليسرى لفياريال ولكن ألابا يشتت الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ألابا - ميليتاو - ناتشو - فالفيردي

أسينسيو - كاسيميرو - مودريتش

رودريجو - بنزيما - فينسيوس

تشكيل فياريال:

قرر إيمري اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

رولي

مورينو - توريس - ألبيول - فوريث

كوكلين - كابوي - باريخو

بينو - ألكاسير - دانجوما

Here are the 1️⃣1️⃣ Yellows that will take to the pitch at the Santiago Bernabéu 💪. #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/Ckfml9nVLA — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) September 25, 2021

يسعى ريال مدريد للانفراد أكثر بالصدارة واستغلال تعثر أتلتيكو مدريد وخسارته أمام ألافيس، في حين أن الغواصات الصفراء يبحثون عن تحقيق الفوز الثاني لهم هذا الموسم، بعد أن تغلبوا في الجولة الماضية على إلتشي برباعية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد وفياريال، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.