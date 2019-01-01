فلورنتينو بيريز يسافر لإقناع بيل وناتشو بالرحيل عن ريال مدريد

فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يقرر السفر لمونتريال من أجل إقناع جاريث بيل وناتشو بالرحيل عن النادي الملكي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فلورنتينو بيريز قد كلف نفسه بمهمة خاصة من أجل إقناع نجوم النادي المطلوب رحيلهم بمغادرة الفريق العاصمي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن الرئيس الإسباني لريال مدريد سيسافر لمدينة مونتريال حيث معسكر الفريق من أجل إقناعهم بالرحيل.

ويتصدر جاريث بيل قائمة النجوم الذين يسعى بيريز لإقناعهم بالرحيل عن صفوف الفريق خلال ميركاتو الصيف الجاري، بعد فترة طويلة من الإحباط تسبب فيها الويلزي للجماهير ولزين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

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وتضم القائمة أيضًا كل من لوكاس فاسكيز وماريانو دياز وبورخا مايوال وداني سيبيايوس وجيسوس فايخو وكيلور نافاس حارس مرمى الفريق.

وذكرت الصحيفة أن بيريز سيتحدث لهؤلاء النجوم ويخبرهم أن رحيلهم عن الفريق سيكون لمصلحتهم ولمصلحة ريال مدريد في الموسم الجديد.

وأكدت كذلك أنه مصر على رحيل خاميس رودريجيز الذي أعير طيلة الموسمين الماضيين لبايرن ميونخ بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، وسيعمل على إتمام ذلك في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن خاميس مطلوب في كل من أتلتيكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي إلا أن ريال مدريد يرفض محنه لمنافس مباشر مثل الأتلتي، كما أن نابولي لا يقدم القيمة التي يسعى الملكي للحصول عليها.