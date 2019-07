رسمياً - ولفرهامبتون يستعير فاييخو من ريال مدريد

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، اليوم السبت، عن استعارة جيسوس فاييخو لاعب نظيره الإسباني ريال مدريد.

ولفرهامبتون توصل لاتفاق نهائي مع ريال على انتقال اللاعب بصفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتأتي الصفقة نظراً لإعجاب المدرب نونو سانتو المدير الفني للولفز، وإيمانه بقدراته المدافع الإسباني المييزة.

Introducing our first new face of the summer! #WelcomeVallejo



✍️🐺 pic.twitter.com/By2dyeF0R7