غضب فينيسيوس من زيدان يثير اهتمام باريس سان جيرمان

هل يرحل الجناح البرازيلي الشاب؟

يعيش فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، حالة من الحيرة والغضب، بعد مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

الجناح البرازيلي الشاب لم يشارك طوال أحداث المباراة، وظل جالساً على مقاعد البدلاء، دون الاعتماد عليه رغم تأخر ريال في النتيجة بخسارته 2/1 وخروجه من البطولة.

موقف زين الدين زيدان تجاه فينيسيوس يعتبر صادماً للاعب، وكذلك للعديد من الصحف الإسبانية، التي توقعت الاعتماد عليه في ظل عدم جاهزية البلجيكي إيدين هازارد بشكل كامل.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن اللاعب سيدرس مستقبله جيداً خلال فترة الراحة قبل بداية الموسم الجديد، بعد الفترة المُعقدة التي مر بها مع النادي الإسباني.

مستوى صاحب الـ20 سنة شهد طفرة ملحوظة الفترة الأخيرة، خاصة بعد عودة النشاط الرياضي من التوقف بسبب فيروس كورونا، حيث ظهر اللاعب بصورة جسدية وفنية مختلفة عن بداية الموسم.

ومع ذلك لا يعتبر اللاعب من أولويات زيدان في مركز الجناح، حيث يفضل عليه كل من هازارد وماركو أسينسيو ومواطنه البرازيلي رودريجو.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يراقب الموقف من بعيد، حيث استفسر عن إمكانية ضم اللاعب أكثر من مرة، وسط رفض تام من ريال مدريد للتفاوض.

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الدوري الإنجليزي كذلك، يعتبر من الوجهات المفضلة للنجم البرازيلي، حيث سبق وأن حاول بعض كبار المسابقة ضم اللاعب، ولكن موقف ريال يظل كما هو بالرفض.

ومن المتوقع أن يجلس فينيسيوس مع زيدان خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتوضيح موقفه بشكل نهائي، سواء بالحصول على وعد باللعب كأساسي الموسم القادم، أو البحث عن فرصة جديدة بعيداً عن النادي الإسباني.

يذكر أن فينيسيوس ظهر في 38 مباراة مع ريال هذا الموسم، نجح في هز الشباك 5 مرات وصنع 4 أهداف فقط.