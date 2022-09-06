"ريال مدريد عرض أموالًا أقل من تشيلسي على روديجير الأفضل في العالم"

هل المدافع الألماني هو الأفضل حقًا؟

دافع وكيل أعمال النجم الألماني أنطونيو روديجير عنه أمام هجوم إنجليزي من أحد الصحفيين، وربما من وجهة نظر عالمية حيال انتقاله إلى ريال مدريد.

روبي الذي اشتهر مؤخرًا في الكرة الإنجليزية بصفقات عديدة مثل رحيل الواعد بوبي دنكان من ليفربول والذي عوقب بسببه من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يثير الجدل من جديد بتصريحات قوية عن وضعية روديجير المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد.

جشع روديجير؟

وظهر سيف روبي على شاشة "توك سبورتس" برفقة سايمون جوردان الصحفي الذي صب سهام النقد مؤخرًا على روديجير واصفًا إياه بـ"الجشع".

وقال روبي: "أريد أن أوجه كلامي مباشرة للشخص أمامنا، سايمون، لقد قلت من قبل إن روديجير طماع لأنه سيتحصل على 10 ملايين يورو إضافية كقيمة للصفقة، دعنا نقل إنها 15!".

وفجر روبي مفاجأة حين قال إن "عرض ريال مدريد كان الأقل لضم روديجير".

أفضل مدافع في العالم

وعلل الرحيل بأن التواصل بدأ في عهد رومان أبراموفيتش ولم يكن للمالك الجديد تود بويلي أي علاقة بالبدايات التي أزعجت روديجير والتي كان منها التوقيع مع روميلو لوكاكو بقيمة خيالية، ثم عرض أقل من نصف رتب لوكاكو على روديجير لتجديد العقد.

وقال روبي: "روديجير واحد من أفضل المدافعين في العالم إن لم يكن الأفضل، هذا ما جعل كارلو أنشيلوتي يريده في ريال مدريد".