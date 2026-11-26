معاينة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني - الجولة 14 28 نوفمبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

يستضيف ريال مدريد فريق ديبورتيفو ألافيس على ملعب سانتياجو برنابيو يوم السبت في الدوري الإسباني، فيما يسعى فريق جوزيه مورينيو للحفاظ على موقعه قرب قمة الترتيب. وتنطلق المباراة يوم 28 عند الساعة 16:00 بالتوقيت الشرقي القياسي للولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش.

ريال مدريد يتألق ويطارد برشلونة عن قرب

يدخل مدريد عطلة نهاية الأسبوع بسلسلة من خمسة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، شملت الفوز خارج أرضه على برشلونة 2-1 في 25 أكتوبر، والانتصار على سيلتا فيجو 2-1 على أرضه السبت الماضي.

كان برنابيو حصنًا منيعًا هذا الموسم، إذ فاز ريال مدريد بجميع مبارياته على أرضه وسجل 25 هدفًا، كما جمع 12 نقطة في دوري أبطال أوروبا بعد أربع مباريات. وتسير الأمور على نحو جيد للعملاق الإسباني. وقدم فيني جونيور أداءً لافتًا بعد دخوله بديلًا في آخر مباراة للفريق بالدوري الإسباني، التي أقيمت منتصف الأسبوع، وساعد فريقه على قلب النتيجة والفوز على سيلتا فيجو 2-1. وربما تكون هذه الدفعة التي يحتاج إليها البرازيلي لإنعاش موسم مخيب للآمال على المستوى الشخصي حتى الآن. وقد سجل منتصف الأسبوع في الفوز الكاسح 5-1 على آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا. وتألق جود بيلينجهام بهدف وتمريرة حاسمة، بينما قدم صانع الألعاب التركي الأنيق أردا جولر تمريرتين حاسمتين.

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على ديبورتيفو ألافيس معالجة سجله الضعيف خارج أرضه

يصل ألافيس، بقيادة مدربه كيكي سانشيز فلوريس، إلى مدريد وهو في المركز التاسع. وفاز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في آخر مبارياته بالدوري، لكنه خسر 6-1 أمام برشلونة في وقت سابق من هذا الشهر. لذا يحتاج إلى تحسين نتائجه أمام فرق النخبة إذا أراد المنافسة على ملعب برنابيو. وربما يكون الوقت مناسبًا لاختبار قدراته على هذا الملعب الشهير، إذ لم يخسر ألافيس في مبارياته الثلاث الأخيرة وسجل خلالها تسعة أهداف. لكن في المقابل، لم يحقق أي فوز خارج أرضه في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسيكون تصحيح ذلك في هذا الملعب مهمة صعبة.

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أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

فاز مدريد في آخر تسع مواجهات مباشرة بين الفريقين.

سجل البديل المؤثر كارلوس إسبي أربعة أهداف بعد دخوله من مقاعد البدلاء مع مدريد، خلال 62 دقيقة فقط من اللعب، بينما سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي 17 هدفًا في 17 مباراة.

يغيب المهاجم البرازيلي رودريجو عن مدريد لفترة طويلة، لكن مواطنه إندريك يقترب من العودة بعد مشكلة عضلية.

لم يحافظ ألافيس على نظافة شباكه في آخر 13 مباراة له أمام مدريد.

التشكيلتان المتوقعتان

مدريد (4231): كورتوا؛ ترينت، كوناتي، هويسن، كاريراس؛ سيلفا، كامافينجا؛ جولر، بيلينجهام، ديوماندي؛ مبابي.

ألافيس (352): سيفيرا؛ تيناجليا، كوسكي، أوتو؛ بيريز، إيبانيز، بلانكو، سواريز، رباح؛ بويي، مارتينيز.

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