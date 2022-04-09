ريال مدريد ضد خيتافي: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد × خيتافي

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3' هدف ملغي لريال مدريد سجله بنزيما، بداعي وجود تسلل على المهاجم الفرنسي

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

إدواردو كامافينجا - كاسيميرو - فيدريكو فالفيردي

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

تشكيل خيتافي:

التشكيل | 4-3-3

دافيد سوريا

ماتياس أوليفيرا - ستيفان ميتروفيتش - دجيني داكونام - خورخي كوينكا - داميان سواريز

جونزالو فيلار - نيمانيا ماكسيموفيتش - كارليس ألينيا

إنيس أونال - بورخا مايورال

¡Con este once saltaremos al césped del Santiago Bernabéu en la noche de hoy para enfrentarnos al @realmadrid! 💪#VamosGeta#RealMadridGetafe pic.twitter.com/1yUf8PKFMf — Getafe C.F. (@GetafeCF) April 9, 2022

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022.