ريال مدريد ضد الأتراك .. نصف عقدة وانتصار يتيم عريض

الأرقام لا تصب في مصلحة ريال مدريد قبل سهرة اسطنبول

يستعد ريال مدريد لزيارة ملعب "تيلكوم آرينا" مساء الثلاثاء، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة لدوري مجموعات أبطال أوروبا، لحساب المجموعة الأولى التي تضم معهما باريس سان جيرمان وكلوب بروج.

وسيرفع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وفريقه شعار لا تنازل عن الثلاث نقاط، منها لإخماد الشائعات التي تحاصر مستقبله مع اللوس بلانكوس أكثر من أي وقت مضى، ومنها أيضًا تصحيح أوضاعه في المجموعة، بعد حصوله على نقطة واحدة في أول مباراتين، بالسقوط بثلاثية باريس في "حديقة الأمراء"، ثم التعادل المخيب لآمال الجماهير أمام كلوب بروج في قلب "سانتياجو بيرنابيو".

ومن الأمور الهامة التي يحتاج إليها عملاق الليجا في هذه المباراة، الاستمرار في تحسين نتائجه أمام الفرق التركية، في مبارياته التي يخوضها مع أحفاد العثمانيين في عقر دارهم، على غرار ما فعله الفريق في زيارته الأخيرة لنفس ملعب سهرة الثلاثاء، باكتساح جالطة سراي بسداسية مقابل هدف في مرحلة مجموعات نسخة 2013-2014.

لكن بالنسبة لباقي الزيارات، فلم تكن جيدة جدًا، وكانت البداية في حقبة الخمسينات في مباراة ضد بيشكتاش في الدور الأول للبطولة في نظامها ومسماها القديمين، وآنذاك تعادل مع منافسه التركي في اسطنبول بهدف لمثله في مباراة الإياب، ليواصل طريقه نحو لقب موسم 1958-1959.

منذ ذلك الحين، تجنب الميرينجي مواجهة الأتراك في البطولة، بما فيهم العملاقين الآخرين جالطة سراي وفناربخشة، إلى أن جاء صدام مع جالطة في كأس السوبر الأوروبية في بداية الألفية الجديدة، ورغم أن جُل الترشيحات كانت تصب في مصلحة الريال، إلا أنه خسر اللقاء على ملعب "لويس الثاني" بنتيجة 2-1، ليحصل على أول وآخر لقب كأس سوبر في تاريخه.

إذا قلنا تيفيز تقول ـــــــــــــــــــ؟ 👀 pic.twitter.com/vQmgKPU3LE — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 21, 2019

وفي العام التالي، في مجموعات 2001-2002، أكد جالطة سراي أنه لم يفز على الملكي بضربة حظ في الإمارة الفرنسية، مكررًا الفوز لكن بنتيجة 3-2، قبل أن يتكفل المرينجي بالرد في المباراة الثانية بالفوز بثلاثية نظيفة, والطريف، أن نفس النتائج تكررت في مواجهتي ربع نهائي نسخة 2010-2011، حيث فاز الريال بثلاثية في الذهاب، وخسر في اسطنبول 3-2.

فقط تفوق العملاق المدريدي في آخر مواجهتين في مجموعات 2012-2013، باكتساح نفس المنافس جالطة سراي 6-1 على ملعبه وبرباعية مقابل هدف في "البيرنابيو"، وبعشرة لاعبين منذ منتصف الشوط الأول بعد طرد سيرخيو راموس، والسؤال هل سيحقق الريال انتصاره الثاني في أرض الأتراك؟ أم سيعقد موقفه في دوري الأبطال بالهزيمة التاريخية الثالثة أمام منافسه العنيد؟ هذا ما سنعرفه بعد سهرة الثلاثاء الهامة جدًا بالنسبة لمستقبل زيدان مع الفريق كما يتردد في وسائل الإعلام الإسبانية.