ريال مدريد ضد إسبانيول: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 3×0 إسبانيول

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55 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أسينسيو يسجل الثالث لريال مدريد، مرتدة للملكي تصل إلى ماركو الذي سدد الكرة بشكل رائع على يمين لوبيز

48' أوووووه خطيرة لإسبانيول، ماريانو دياز كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه، ركلة حرة غير مباشرة للضيوف يشتتها ماريانو بشكل خاطئ، تصطدم بالعارضة وتخرج لركنية

46' خطيرررررة لإسبانيول، راؤول دي توماس يسدد الركلة الحرة بشكل رررائع ولكن تسديدته تمر بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات

بطاقة صفراء لكاسيميرو بعد أن قام بعرقلة راؤول دي توماس

بداية الشوط الثاني

الحكم يقرر عدم احتساب ركلة جزاء ويطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين

الحكم يراجع تقنية الفيديو تحسبًا لوجود ركلة جزاء على فاسكيز بسببب وجود لمسة يد

45' تسديدة قووووووية من مارسيلو ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

43' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رودريجو يسجل الهدف الثاني لريال مدريد، ماريانو يضغط ويقطع الكرة، رودريجو ينقض عليها، يتوغل ويسدد الكرة على يمين لوبيز

بطاقة صفراء لماريانو دياز بعد تدخل قوي على كابريرا

تعطل اللعب لعلاج رودريجو بعد ارتطام إحدى العرضيات القوية برأس اللاعب

38' خطيررررة للريال، ركنية يلعبها مودريتش وتصل إلى فاييخو ولكن كرته تمر بجوار القائم

32' جوووووووووووووووووووووووووووووووول رودريجو يسجل الهدف الأول لريال مدريد، تمريرة من مارسيلو إلى رودريجو الذي توغل في العمق وسدد الكرة على يمين لوبيز

28' تسديدة قووية من مارسيلو من خارج منطقة الجزاء ولكن دييجو لوبيز يمسك بالكرة

21' أوووووه خطيرررة لريال مدريد، ماريانو يواصل إهدار الفرص، عررضية رائعة من مودريتش ورأسية قوووية ولكنها تمر بجوار القائم

20' تصويبة قوووية من راؤول دي توماس، الكرة تسقط من يد كورتوا ولكن الدفاع يسيطر على الكرة بنجاح

12' أووووووووووووه ماريانو كاد أن يحرز الهدف الأول لريال مدريد، رأسية خطيررررة ولكن الكرة تصطدم بالقائم الأيمن

6' محاولة لإسبانيول.. تسديدة قوووية ولكنها ترتطم بكاسيميرو وتخرج لركنية

2' فرصة أولى لريال مدريد، مودريتش يمرر كرة رائعة لماريانو، الذي يسدد!! ولكن الدفاع يعترضها وتخرج لركنية

انطلاق المباراة

دقيقة حداد قبل بداية المباراة بسبب وفاة وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - فاييخو - كاسيميرو - فاسكيز

داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش

رودريجو - ماريانو دياز - ماركو أسينسيو

تشكيل إسبانيول:

التشكيل | 4-3-3

دييجو لوبيز

لياندرو كابررا - فيرناندو كاليرو - سيرجي جوميز - أليكس فيدال

أوسكار ميليندو - سيرجي داردير - يانخيل هيريرا - توني دي فيلهينا

راؤول دي توماس - خافي بوادو

يحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 78 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه وأصبح حاجة إلى نقطة واحدة فقط للفوز باللقب رسميًا، في المقابل يتواجد إسبانيول في المركز الثالث عشر برصيد 39 نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2022.