صدمة جديدة .. ريال مدريد يعلن إصابة هازارد

شبح الإصابات يواصل مطاردة الجناح البلجيكي

صدمة أخرى جديدة تلقاها زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، بعدما تأكد غياب البلجيكي إيدين هازارد عن مواجهة بلد الوليد مساء اليوم، الأربعاء، بالدوري الإسباني بسبب الإصابة.

هازارد كان من المقرر عودته للمشاركة مرة أخرى في المباريات بصورة طبيعية، بعدما عمل الجهاز الطبي على تأهيل اللاعب الفترة الماضية.

ومع ذلك كشف الموقع الرسمي لريال أن زيدان قرر استبعاد اللاعب من قائمة بلد الوليد لمعاناته من مشكلة بدنية.

وأوضح أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية في الساق، ومن المقرر إجراء المزيد من الفحوصات الطبية لتحديد فترة غيابه بشكل رسمي.

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ووفقاً لما أكدته بعض التقارير الصحفية، فمن المقرر غياب هازارد لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، ليعود بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتمثل هذه الأنباء صدمة قوية للنجم البلجيكي، الذي كان يطمح في بداية مختلفة للموسم الجديد مع ريال، بعد سلسلة طويلة من المعاناة.

ويأتي ذلك بعدما قضى صاحب الـ29 سنة، معظم فترات الموسم الماضي مصاباً، حيث لم يظهر سوى في 22 مباراة وسجل مرة وحيدة بكل البطولات.

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جدير بالذكر أن ريال يلعب الليلة ضد بلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ، طامحاً في مواصلة الانتصارات بعد الفوز على ريال بيتيس الجولة الماضية.