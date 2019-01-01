ريال مدريد في صدارة الليجا بفضل أهداف بنزيما

أهداف كريم بنزيما هي من قادت ريال مدريد للتفوق على إشبيلية وأتلتيكو مدريد والوصول إلى صدارة الدوري الإسباني

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يقود كريم بنزيما فريقه ريال مدريد نحو صدارة الدوري الأسباني بأهدافه هذا الموسم، حيث يتصدر هدافي الليجا بأهداف كلها حاسمة ساهمت في إعطاء ريال مدريد لنقاط هامة.

وسجل ريال مدريد انتصارًا مساء أمس الأحد أمام إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بهدف مقابل لا شيء، والهدف سجله بنزيما كالعادة هذا الموسم.

وبهذا الفوز صعد ريال مدريد ليقاسم أتلتيك بيلباو في صدارة الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة بعد مرور 5 جولات من الليجا حتى الآن.

وحقق ريال مدريد 3 انتصارات وتعادلين في مبارياته الخمسة التي خاضها، وفي المباريات الخمسة كلها سجل بنزيما عدا مواجهة فياريال، لترتفع حصيلته التهديفية إلى 5 أهداف.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وحسمت أهداف بنزيما مواجهتي ليفانتي وإشبيلية، بينما سجل هدفًا وصنع آخر أمام سيلتا فيجو ليحسم بهما الانتصار في أولى جولات الليجا.

وبهذا يكون كريم بنزيما قد ساهم في الانتصارات الثلاثة التي حققها ريال مدريد، حتى نقطة التعادل أمام بلد الوليد جاءت بسبب هدفه الوحيد في المباراة للفريق الملكي.

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يذكر أن كريم بنزيما قد سجل 26 هدفًا في الموسم الماضي، لتشهد أرقامه ارتفاعًا جنونيًا عقب رحيل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو عن ريال مدريد.