ريال مدريد سيضحي بنجميه من أجل الظفر بمبابي!

ريال مدريد سيقدم عرضًا مغريًا لباريس سان جيرمان من أجل عيون مبابي

فيسبوك تويتر محمد عماد

تستعد إدارة نادي ريال مدريد لعرض لاعبيها إيسكو وخاميس رودرجيرزعلى فريق باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي وذلك وفقًا لما ورد في البرنامج التلفزيوني الشرنجيتو.

ويعيش مبابي البالغ من العُمر 20 عامًا أفضل مواسمه الكروية على الإطلاق، حيث أحرز 31 هدفًا في 35 مباراة مع الفريق الباريسي في مختلف المسابقات حتى الآن.

ويأمل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان العائد لتوه لتدريب ريال مدريد التعاقد مع مواطنه أفضل لاعب شاب في مونديال روسيا الأخير.

وفقًا للتقارير الأخيرة فإن ريال مدريد مستعد لإدخال لاعبيه إيسكو وخاميس رودريجيز في صفقة شراء مبابي لإغراء إدارة باريس سان جيرمان للتخلي عن لاعبها، الذي قد يصل ثمنه إلى 240 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تضخ إدارة نادي ريال مدريد أموالًا ضخمة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتعويض النتائج الكارثية التي قدمها الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم.

يذكر أن النجم الكولومبي خاميس رودريجيز يلعب حاليًا في صفوف فريق بايرن ميونيخ معارًا من ريال مدريد.