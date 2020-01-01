سيبايوس: من يهاجم بيل عليه مشاهدة نهائي الأبطال مرة أخرى

لاعب الوسط الإسباني تحدث أيضاً عن مستقبله مع ريال مدريد

دافع داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد الُمعار لصفوف آرسنال، عن الويلزي جاريث بيل، مطالباً منتقديه بمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

بيل تعرض لهجوم شديد الفترة الماضية، بسبب انخفاض تأثيره مع ريال، وخروجه من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وسط مطالب مستمرة بالتخلص منه.

سيبايوس يرفض التشكيك في الدولي الويلزي، ويؤمن بقدرته على التألق من جديد في حالة عودته للدوري الإنجليزي الموسم القادم.

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وقال لاعب وسط آرسنال الحالي لصحيفة "ديبورتيس كواترو":"بيل لاعب رائع في ريال مدريد والبريميرليج يناسبه في حالة رغبته بالعودة، دعونا لا ننسى أنه قدم كل شيء للنادي، ومن لا يثق فيه، عليه رؤية نهائي دوري الأبطال 2018 مرة أخرى".

وكان بيل ساهم بشكل كبير في فوز ريال بدوري الابطال 2018، حيث دخل كبديل وسجل ثنائية في الفوز على ليفربول 3/1 في النهائي الذي أقيم بمدينة كييف الأوكرانية.

وأما عن موقف سيبايوس الشخصي مع آرسنال:"سعيد بعقدي مع ريال مدريد، الآن عمري 23 سنة وأمامي الكثير في مستقلي، مستعد لأي تحدي يأتي في طريقي".

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يذكر أن سيبايوس انضم لريال مدريد في يوليو 2018 مقابل 18 مليون يورو، لكنه فشل في إثبات نفسه وإقناع زيدان ليقرر الأخير خروجه على سبيل الإعارة..