إيريكسن يمنح ريال مدريد فرصة ذهبية لضمه

هل يتعاقد ريال مدريد مع إيريكسن في يناير؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

طلب كريستيان إيريكسن، لاعب توتنهام، الرحيل في يناير المقبل بعد رفضه التجديد مما يفتح الباب لريال مدريد للحصول على خدماته.

ريال مدريد يحاول تجنب خطأ عدم التوقيع مع كيبا وجلب إيريكسن في يناير.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ المدير الفني للملكي، زين الدين زيدان، يخطط للتعاقد مع إيريكسن في يناير وقبل 6 أشهر من انتهاء عقده مع السبيريز.

وأكدت الصحيفة أنّ اللاعب رفض تجديد عقده ويطالب بالرحيل مما يعني أنّ ريال مدريد قد يتعاقد معه بمبلغ يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو فقط.

وأوضحت أنّ المدرب يفضل ذلك حتى لا يجدد اللاعب عقده وتتعقد مسألة انضمامه خاصة وأنّ دانيال ليفي، رئيس توتنهام، لن يوافق على رحيل الدنماركي بأقل من 200 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ بسيط للحصول على خدمات اللاعب في يناير بسبب الأزمة التي يعاني منها البلانكوس في خط الوسط.

جدير بالذكر أنّ إيريكسن عرض نفسه على ريال مدريد في الصيف الماضي ولكن زيدان فضّل محاولة التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد وهو ما لم يتحقق أيضًا.