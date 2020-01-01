زيدان يعلن حجم إصابة هازارد أمام إيبار

انتصار ثمين للعملاق المدريدي بعد عودة الليجا

حالة من السعادة يشعر بها زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، بعد فوز فريقه على إيبار بنتيجة 3/1 في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

ريال عاد بقوة بعد استئناف النشاط الرياضي، بفضل ثلاثية سيرخيو راموس وتوني كروس ومارسيلو، ليحصل الفريق على 3 نقاط جديدة في سباق الصدارة.

العديد من النقاط تحدث عنها زيدان، كان أهمها الإصابات وبالتحديد إيدين هازارد، بالإضافة لشكل الفريق بعد العودة من التوقف.

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وقال الفرنسي:"علينا التكيف على الوضع الحالي لكرة القدم، بدأنا المباراة بشكل جيد، لكن الشوط الثاني كان صعباً، هل عانينا جسدياً؟ لا أعتقد، ولكني أؤمن بأهمية هذا الانتصار".

وأما عن الإصابات:"قمنا ببعض التغييرات بسبب مشاكل بدنية، راموس كان يشعر بعدم راحة، وكذلك هازارد الذي لم يلعب لفترة طويلة، لذلك كان علينا التبديل".

إصابة هازارد:"لن أقول لكم أن خروجه كان متفقاً عليه في اجتماع المباراة، ولكن من المعروف حاجته للمزيد من الوقت لاكتساب إيقاع المباريات من جديد، لعب لمدة ساعة وتلقى ضربة خفيفة، ولكنه في حالة سعادة شديدة ولم يشعر بالخوف من تعرضه للضرب".

عودة أسينسيو:"نحن سعداء بتواجده معنا مرة أخرى، ربما لم يظهر اليوم، ولكن هناك مباريات قادمة يجب عليه أن يكون مستعداً لها".

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أهمية جاريث بيل هذا الموسم:"الجميع بنفس الأهمية في ريال مدريد، الآن أمامنا 10 مباريات في الدوري بالإضافة لدوري أبطال أوروبا، لذلك نحن بحاجة لكل اللاعبين المتاحين".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول الدوري بعد هذا الفوز وفي رصيده 59 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الأول بـ61 نقطة.