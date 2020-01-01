زيدان : لسنا سعداء بهذا التعادل

ريال مدريد خرج بنقطة في اللحظات الأخيرة

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أنه لا يشعر بالسعادة، بعد تعادل فريقه القاتل أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بدوري أبطال أوروبا.

ريال كان متأخراً بثنائية أحرزها ماركوس تورام للفريق الألماني، قبل أن يسجل كريم بنزيما الهدف الأول للفريق الإسباني، ويحرز كاسيميرو هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.

وبهذه النتيجة يتفادى ريال الخسارة الثانية على التوالي بالأبطال، بعد هزيمته أمام شاختار الأوكراني بالجولة الأولى من دور المجموعات.

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زيدان قال بعد المباراة:"رد الفعل كان جيداً، ولكن من المؤسف أننا استقبلنا الهدف الأول، كنت واثقاً منذ البداية في قدرتنا على قلب الأمور وهذا ما يعكس شخصية الفريق".

وأضاف:"نريد الفوز لذلك لسنا سعداء بهذه النتيجة، ولكن الأهم هو مستوى الفريق الذي يجعلنا نشعر بالفخر الشديد".

وأما عن تعقد الموقف في المجموعة:"نعرف هذا الوضع جيداً، كنا في نفس الموقف العام الماضي، لو لعبنا بهذه الطريقة سنخرج من المشكلة مرة أخرى".

وعن مهام سيرخيو راموس الهجومية:"نحن ندرك جيداً قدرته على النهوض ومساعدة الفريق في مواقف معينة لأنه يجلب دائماً ميزة إضافية داخل المنطقة".

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ظهور إيدين هازارد:"إنها أول مباراة له بعد فترة طويلة، الخطة هي محاولة اللعب ودخوله في أجواء المباريات بالتدريج، سنرى إمكانية مشاركته معنا كل 3 أيام بشكل منتظم".

مستوى أسينسيو:"نحن نعرف صفاته جيداً، لقد لعب مباراة جيدة وديناميكية بشكل كبير وبالنسبة لإصابته أعتقد أنها مجرد ضربة خفيفة ولا يوجد أي سبب للقلق".

يذكر أن النتيجة جعلت شاختار الأوكراني يتصدر المجموعة الثانية بـ4 نقاط، مقابل نقطتين لكل من بوروسيا مونشنجلادباخ وإنتر في المركزين الثاني والثالث، ثم ريال في المركز الرابع بنقطة وحيدة.