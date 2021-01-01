زيدان: لست سعيدًا بخسارة برشلونة ومارسيلو سيتواجد ضد تشيلسي

المدرب الفرنسي تطرق إلى موقف راموس من مواجهة أوساسونا

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أنه لا يشعر بالسعادة بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني.

غرناطة أشعل المنافسة على لقب الليجا، بعد الفوز على برشلونة 2/1 على ملعب الفريق الكتالوني كامب نو.

زيدان تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة أوساسونا غدًا، السبت، للكشف عن آخر مستجدات فريقه.

ماذا قال عن خسارة برشلونة؟

المدرب الفرنسي قال:"الدوري معقد دائمًا، المنافسة مستمرة حتى النهاية، لست سعيدًا بهزائم المنافسين لأنه يجب أن ننظر لأنفسنا أولًا".

وأضاف:"نريد الفوز باللقب وسنحاول حتى النهاية، كل التركيز الآن على مباراة الغد ونركز على ذلك".

كيف يرى موقف فريقه من الإصابات؟

زيدان تابع خلال حديثه:"جميع الفرق واجهت مشاكل وصعوبات مثل التي واجهناها، وأنا سعيد بالشخصية التي أظهرناها، نحن نؤمن بما نفعله وهذا أمر أساسي".

واستكمل:"ليس من السهل إدارة فريق مثل ريال مدريد، الأمر في الداخل ليس سهلًا لكنها وظيفتي وأنا أبذل قصارى جهدي، مررنا بالعديد من الإصابات لأنها سنة نادرة من نواح كثيرة".

ماذا قال عن مواجهة أوساسونا والمنافسة على الدوري؟

وتابع خلال المؤتمر الصحفي:"نحن في المنافسة ونقاتل كل يوم، كل تركيزنا أمام أوساسونا سيكون على الثلاث نقاط، وخسارة برشلونة لن تغير أي شيء".

وأضاف:"نحن نتحكم في ما يمكننا القيام به، ربما هناك بعض التغييرات واللاعبين المصابين، ولكن المهم هو الاستعداد دائمًا لأي ظروف تواجهنا".

هل يلعب راموس ضد أوساسونا؟

المدرب الفرنسي اختتم حديثه:"راموس جاهز ويمكنه اللعب معنا، ومارسيلو سيفي بالتزاماته الانتخابية وسيكون معنا يوم الأربعاء القادم ضد تشيلسي".

وواصل زيدان:"بالنسبة لفيرلان مندي فهو لن يتواجد مع الفريق، نتابع حالته بشكل يومي وسنرى ما سيحدث".

وفي نهاية المؤتمر الصحفي أعرب مدرب ريال مدريد عن حزنه لإصابة الثنائي ناتشو ودانييل كارباخال، لحاجة الفريق لكل منهما في هذا الوقت من الموسم.

كيف يبدو موقف ريال مدريد من الدوري؟

الفريق يأتي في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ71 نقطة بالتساوي مع برشلونة الثالث بعد 33 جولة.

ريال يمكنه احتلال صدارة المسابقة في حالة الفوز، مع سقوط أتلتيكو مدريد المتصدر بـ73 نقطة والذي يلعب ضد إلتشي بالجولة 34.

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