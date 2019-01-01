زيدان: فخور بالأداء رغم التعادل وإصابة هازارد تبدو مؤلمة

باريس قلب الطاولة على النادي الفرنسي وأخبار تبدو صادمة عن هازارد

أعرب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن قلقه الشديد من إصابة البلجيكي إدين هازارد أمام ضيفه باريس سان جيرمان، بالجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

ريال تعادل بهدفين لكل فريق مع نظيره الفرنسي بهدفين لكل منهما، حيث أحرز كريم بنزيما هدفي الميرينجي، وجاءت ثنائية باريس عن طريق بابلو سارابيا وكيليان مبابي.

المواجهة شهدت حالة إصابة صادمة لهازارد، تسببت في خروجه بالدقيقة 69 ونزول الويلزي جاريث بيل.

زيدان قال عقب التعادل:"نعم هناك حالة قلق تبدو إصابة مؤلمة في الكاحل وأتمنى عدم خطورتها".

وأضاف:"بالنسبة للمباراة فقد ظهرنا بشكل جيد واستحقينا الفوز مقارنة بالأداء الذي قدمناه الليلة".

وتابع:"أحببت كل ما رأيته من الفريق حيث كان عرضاً جيداً ليس لنا فقط ولكن منهم لأنهم لعبوا كرة قدم رائعة".

ظهور إيسكو:"لن أقول متى أقرر إشراكه ولكنه ضمن الفريق وقدم مستوى مميز جداً في التحرك بين الخطوط".

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تألق كيلور نافاس حارس الفريق السابق:"لقد كانت مباراته الليلة بعد كل هذه التصديات".

يذكر أن التعادل وضع ريال في المركز الثاني بـ8 نقاط، مقابل 13 لباريس سان جيرمان، ليتأهلاً معا لدور الـ16 من المجموعة الأولى.