كورتوا: لن أشك في قدراتي ولا أهتم بالانتقادات

الحارس البلجيكي يؤكد ثقته في مستواه بعد الفوز على جلطة سراي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أبدى تيبو كورتوا سعادته الشديدة، بفوز ريال مدريد على جلطة سراي، في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ريال نجح في اقتناص انتصاراً صعباً خارج أرضه على الفريق التركي، بالتغلب عليه 1/0 بهدف أحرزه توني كروس.

كورتوا قال عقب المباراة:"فوز هام جداً، كان علينا حصد الثلاث نقاط من أجل التقاط الأنفاس ومواصلة مشوارنا في دوري الأبطال".

وأما عن الانتقادات الموجهة له:"لم أشك في قدراتي أبداً، أعلم إمكانياتي جيداً وكل ما أهتم به هو النقد البناء فقط من زملائي ومدربي".

وأضاف:"ظهرنا بدوافع مختلفة الليلة، وهذا النوع من الجدية والرغبة هو المطلوب في مثل هذه المباريات".

واستكمل:"في نهاية المباراة وجدت أننا سددنا أكثر من 25 كرة، ولكن الأمور كانت صعبة لعدم تسجيلنا للهدف الثاني".

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وأما عن تأجيل الكلاسيكو:"أحب هذه المباريات وأردت لعبها ولكن الظروف لعبت دورها".

يذكر أن الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة الأولى مقابل 9 لباريس سان جيرمان المتصدر.