ريجيلون يقترب من صفوف إشبيلية

ريال مدريد يقلص قائمة لاعبيه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اقترب سيرخيو ريجيلون، الظهير الأيسر لريال مدريد، من الرحيل عن صفوف النادي والانتقال إلى إشبيلية في الساعات القادمة.

ويسعى ريال مدريد لتقليص قائمة لاعبيه قبل انطلاق المعسكر التدريبي استعداداً للموسم المقبل، بالإضافة لتوفير سيولة مادية من بيع اللاعبين خارج الحسابات.

وعلم "جول" أن ريجيلون سيكون أحدث المغادرين لريال مدريد نحو إشبيلية، ولكن على سبيل الإعارة فقط، لمدة عام مع الفريق الأندلسي.

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وسيخضع ريجيلون للفحوصات الطبية صباح الجمعة، ثم يقوم بإمضاء عقود انضمامه رسمياً لإشبيلية.

ويجتمع ريجيلون في إشبيلية مع جولن لوبيتيجي، المدرب الذي منحه فرصة المشاركة أساسياً الموسم الماضي مع ريال مدريد.

ويملك ريال مدريد حالياً الثنائي فيرلاند ميندي ومارسيلو بمركز الظهير الأيسر، مما يجعل ريجيلون خارج الحسابات.