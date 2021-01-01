ريال مدريد وريال سوسيداد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو

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انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

ماركو أسينسيو - ماريانو - إيسكو

تشكيل ريال سوسيداد:

يبدأ مدرب الفريق بالخطة التالية:

التشكيل | 4-2-3-1

روميرو

مونريال - لو نروماند - زوبليدا - جروسابيل

زوبيميندي - جويفارا

بورتو - سيلفا - أوريازابال

إيساك

يقدم الفريق الباسكي موسمًا جيدًا للغاية ويرغب بالتأهل لدوري أبطال أوروبا خاصًة أنه يحتل المركز الخامس، ولكنه يبتعد عن إشبيلية الرابع في الترتيب بفارق 7 نقاط، لذا لا مجال لإهدار مزيد من النقاط، ولكنه يواجه طموحات الملكي في المنافسة على اللقب، في لقاء مثير مُنتظر.

يسعى ريال مدريد لتحقيق الانتصار برغم الغيابات الكثيرة من أجل مواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد، خاصًة وأن الفارق تقلص بينهما إلى ست نقاط فقط في المرحلة الأخيرة، ولكن مواجهة اليوم لن تكون سهلة على الإطلاق.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة من الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.