ريال مدريد وريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2019-20.

ريال مدريد 0 × 0 ريال بيتيس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

33’ تنفيذ الركنية بعرضية من سيرخيو كاناليس لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام أندرس جواردادو الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

32’ تنفيذ الخطأ من نبيل فقير بتسديدة قوية تصطدم فى الحائط وترتد له من جديد ويسددها لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية

31’ خطأ لصالح ريال بيتيس من علي حدود المنطقة بعد تدخل قوي من كاسيميرو علي نبيل فقير

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

28’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

27’ تمريرة خطيرة من إدين هازارد لداخل المنطقة مرت من تحت أقدام توني كروس ليتلقاها لوكامودريتش ويحاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الأخيرة

25’ انطلاقة من الجهة اليسري عن طريق سيرخيو كاناليس ومن ثم يمررها فى إتجاه زهير فضال لكن تدخل معه سيرخيو راموس وابعدها إلى ركنية

24’ ثيبوه كورتوا يرسل كرة طولية فى إتجاه لوكا مودريتش لكن أبعدها الدفاع لتصل سهلة إلى الحارس جويل روبليس

23’ تسديدة قوية من كريم بنزيمة من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

22’ محاولات من لاعبي ريال مدريد للبحث عن ثغرة فى دفاعات ريال بيتيس

21’ تمريرة عرضية من الجهة اليسري لريال بيتيس تلقاها نبيل فقير بتسديدة قوية للغاية مرت علي حافة القائم الايسر بقليل إلى ضربة مرمي

20’ تمريرة ساقطة من خارج المنطقة عن طريق مارك بارترا فى إتجاه لورين مورون لكن خروج موفق من الحارس ثيبوه كورتوا وامسكها بثبا

19’ انطلاقة من رودريجو سيلفا من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من قلب المنطقة

18’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد علي مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة علي حدود المنطقة

17’ أوووووووووه،،،، تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من توني كروس مرت اعلى الحائط ومرت علي حافة القائم بقليل

16’ خطأ لريال مدريد من علي حدود المنطقة بعد تدخل قوي من أندرس جواردادو علي توني كروس

15’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق فيرلاند ميندي لداخل المنطقة يرتقي لها راموس ويسددها برأسية قوية لكن أمسكها الحارس جويل روبليس بثبات

14’ تمريرة ثنائية بين كارباخال وردريجو سيلفا من الجهة اليمنى تنتهي بعرضية من كارباخال لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

13’ تمريرة طولية من عيسي ماندي فى إتجاه لورين مورون على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس ثيبوه كورتوا بثبات

12’ بطاقة صفراء من نصيب مارك بارترا بعد تدخل قوي على لوكا مودريتش فى منتصف الميدان

11’ تمريرة طولية من كاسيميرو فى إتجاه فيرلاند ميندي على الجهة اليسري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

10’ الحكم بعد مراجعة الفار يشير بإلغاء الهدف بعد التأكد من وجود تسلل على هازارد

الهدف جاء بعد تمريرة من خارج المنطقة من كريم بنزيمة تصل إلى إدين هازارد على الجهة اليسري ليتوغل لداخل المنطقة ويسدد كرة قوية علي يمين الحارس جويل روبليس

8’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الاول لريال مدريد عن طريق إدين هازارد

7’ تمريرة خطيرة تصل إلى كريم بنزيمة علي حدود المنطقة ليسدد كرة قوية لكن يبعدها الحارس روبليس ببراعة

6’ تمريرات بين أقدام لاعبي ريال مدريد لمحاولة البحث عن هدف التقدم

5’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية لداخل المنطقة من توني كروس لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

4’ خطأ من خارج المنطقة لريال مدريد بعد تدهل قوي من مارك بارترا علي رودريجو سيلفا

3’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل رأسية راموس

2’ عرضية من رودريجو سيلفا من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية لريال مدريد

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / داني مارتين / أنطونيو باراجان / إسماعيل جوتيريز / كريستيان تيلو / خواكين

ريال بيتيس: يبدأ المدرب روبي بطريقة (3/4/3) وتضم كلًا من جويل رويليس / زهير فضال / سيدني / عيسي ماندي / إيميرسون / أندرس جواردادو / مارك بارترا / أليكس مورينو / نبيل فقير / سيرخيو كاناليس / لورين مورون

البدلاء / ألفونس أريولا / إيدير ميليتاو / مارسيلو / فيدريكو فالفيردي / إيسكو / لوكا يوفيتش / فينيسيوس جونيور

ريال مدريد: يبدأ زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / فيرلاند ميندي / توني كروس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / رودريجو سيلفا / كريم بنزيمة / إدين هازارد

تشكيل الفريقين:

بينما يدخل ريال مدريد اللقاء وهو في المركز السادس وله مباراة مؤجلة مع برشلونة في كلاسيكو الدور الأول ولديه ١٨ نقطة مرشحة للارتفاع لـ ٢١ ليعود في المركز الثاني بعد اللقاء.

يدخل ريال بيتيس المباراة وهو في المركز الـ ١٨ وأصبح أحد الفرق المهددة بخوض صراع الهبوط خلال الموسم الجاري وفي رصيدهم تسع نقاط فقط.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./