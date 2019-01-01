ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع زانيولو

طلب كبير على النجم الشاب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد دخل سباق التعاقد مع نجم روما الشاب نيكولو زانيولو في الساعات الماضية.

وفشل روما حتى الآن في التوصل مع زانيولو ووكلائه لاتفاق من أجل تمديد تعاقده في ظل الطلب الكبير على اللاعب.

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وأوضحت "كوريري ديلا سيرا" أن ريال مدريد عاد ليهتم من جديد بزانيولو، ومستعد لدفع 50 مليون يورو لضم الإيطالي.

وتحدثت تقارير في يناير الماضي عن أن ريال مدريد حاول ضم لاعب روما، ولكن النادي الإيطالي رفض بيع زانيولو.

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وشارك زانيولو في مباراته الاحترافية الأولى أمام ريال مدريد في لقاء الفريقين بدور المجوعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويحظى اللاعب باهتمام من قبل توتنهام، ميلان، ويوفنتوس، وذلك بحسب تأكيدات وسائل الإعلام الإيطالية.