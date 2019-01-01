ريال مدريد رفض عروضًا إنجليزية مغرية لضم أسينسيو

النادي الملكي تمسك ببقاء أسينسيو وعدم قبول عرض أندية البريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

قرر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإبقاء على اللاعب ماركو أسينسيو في ملعب سانتياجو بيرنابيو في الموسم المقبل.

وكان أسينسيو يعتبر أحد أهم المواهب الشابة في عالم كرة القدم، قبل أن يتراجع مستواه بشكل ملحوظ هذا الموسم.

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وارتبط اسم اللاعب الدولي الإسباني بالانتقال إلى ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

ولكن وفقًا لما ورد في صحيفة ماركا الإسبانية فأن زيدان رفض فكرة التفريط في خدمات اللاعب.

وقال المدرب الفرنسي: "لقد تحدثت إلى أسينسيو وأخبرته بأن دوره سيكون أساسيًا مع الفريق، وإنني أريد وجوده معنا".

يشار إلى أن أسينسيو يتبقى له أربع سنوات على نهاية عقده الحالي مع ريال مدريد.

يذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان قد عاد لتوه لتدريب ريال مدريد بعد إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.