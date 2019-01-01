خيبة أمل أريولا السبب في رحيله إلى ريال مدريد

رايولا صُدم في مدربه توماس توخيل.. لذلك رحل من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أفادت مصادر صحفية مقربة من حارس ريال مدريد الجديد أريولا أن خيبة أمله في مدربه توماس توخيل كانت السبب في رحيله عن باريس سان جيرمان.

وانضم أريولا إلى ريال مدريد في صفقة تبادلية رحل فيها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان، على أن ينضم الأول إلى الفريق الملكي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بدون خيار الشراء.

وجاء ذلك في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، في صفقة لم تكن متوقعة للكثيرين قبل إتمامها بشهر واحد فقط.

وحول ذلك، كشف أريولا أن سبب رحيله كان تعامل مدرب البي إس جي توماس توخيل معه، الأمر الذي دفعه إلى الرحيل والبحث عن أي عرض متاح.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وكان توخيل قد وعد أريولا بأن يكون الحارس الأول للفريق خلال هذا الموسم، بعدما تقاسم الأمر مع جيانلويجي بوفون في الموسم الماضي.

ومع رحيل بوفون، تفاجأ أريولا ببحث ليوناردو المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية عن حارس مرمى آخر، في مشهد لم يتدخل فيه توخيل إطلاقًا، ما أحبط أريولا وجعله يقرر الرحيل.

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد حقق لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي بمشاركة أريولا في أغلب مباريات البطولة، في وقت شارك بوفون في دوري أبطال أوروبا الذي ودعه باريس سان جيرمان من دور الستة عشر.