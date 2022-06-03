ريال مدريد: جماهيرنا ضحية ونريد إجابات حول فوضى نهائي الأبطال

بيان رسمي من النادي الإسباني

قام نادي ريال مدريد الإسباني، بمطالبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بإجابات حول الفوضى التي حدثت بملعب فرنسا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال قد نجح في الحصول على لقب الأبطال يوم السبت الماضي، بعد التغلب على ليفربول بهدف دون رد في العاصمة الفرنسية باريس.

وحدثت على هامش هذه المباراة العديد من المواقف المؤسفة، مما تسبب في تأخيرها لأكثر من 30 دقيقة، بعد أن اقتحم عدد كبير من المشجعين الملعب لعدم امتلاكهم تذاكر للدخول بشكل طبيعي.

ماذا قال ريال مدريد عن الفوضى في نهائي دوري الأبطال؟

الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المشجعين الذين تقطعت بهم السبل خارج الملعب، على الرغم من امتلاكهم الأوراق الكافية لدخول المباراة، وهو ما اضطر بعضهم للقفز على الحواجز من أجل الدخول للملعب.

وأصدر ريال بيانًا رسميًا للرد على هذه المشاهد:"في ضوء الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم 28 مايو في محيط ونقاط الوصول إلى ملعب فرنسا، يود ريال مدريد الدفاع عن جماهيره الذين كانوا ضحية لهذه الأحداث".

وأضاف:"نود أن نعرف الأسباب التي أدت إلى اختيار هذا المكان لاستضافة النهائي والمعايير المستخدمة مع مراعاة ما شاهدناه يوم السبت".

وتابع:"علاوة على ذلك، فإننا نريد الحصول على إجابات وتفسيرات لتحديد المسؤولين عن ترك الجماهير مهملة خارج الملعب رغم إظهار المشجعين سلوكًا مثاليًا في جميع الأوقات".

واستكمل البيان:"كان يجب أن يكون مهرجانًا رائعًا للمشجعين، لكنه تحول إلى سلسلة من الأحداث المؤسفة كما اتضح في الصور التي نشرتها وسائل الإعلام، حيث تعرض العديد من المشجعين للاعتداء والمضايقة والسرقة، مما تسبب في قلقهم على صحتهم الجسدية".

كيف رد الاتحاد الأوروبي على هذه الأحداث؟

كان ليفربول صريحًا في انتقاده لتنظيم المباراة النهائية، حيث طالب رئيس النادي توم فيرنر باعتذار من الحكومة الفرنسية لفشلها في التعامل مع الموقف.

ومن جانبه ألقى الاتحاد الأوروبي باللوم على المشجعين الذين حاولوا الدخول إلى ملعب فرنسا من دون تذاكر بسبب الاضطرابات، لكنه طالب أيضًا بمراجعة مستقلة للقضية.

وقال في بيان رسمي إن القرار النهائي هو التحقيق في كل هذه الأحداث بدقة بالغة، قبل اتخاذ أي خطوات رسمية تجاه جميع الكيانات المشاركة في النهائي.

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