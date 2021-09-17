ريال مدريد جشع لا يريد تطور الكرة الإسبانية.. الأمور تشتعل مع رابطة الليجا

الأزمة تشتعل من جديد..

أقدم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو على رفع دعوى قضية على رابطة الدوري الإسباني بسبب اتفاقية CVC الأخيرة، باعتبار أن الموافقة عليها تمت بطريقة غير صحيحة.

ورفض الثلاثي الانخراط في الاتفاقية باعتبار أنها تأخذ من حقوقهم في المستقبل، وطالبوا بألا يتم تطبيقها على الرغم من موافقة 39 ناديًا إسبانيًا آخر عليها.

ونشرت الأندية الثلاثة بيانًا رسميًا حول القضية المرفوعة، جاء فيه "تم تبني الاتفاقية في إطار إجراء غير منتظم ولا يحترم الحد الأدنى من الضمانات المطلوبة لهذه الأغراض، لا سيما في مواجهة عملية بهذه الأهمية".

رد رابطة الدوري الإسباني أتى شرسًا للغاية عبر رئيسه خافيير تيباس، إذ أصدرت الرابطة بيانًا هاجمت فيه الأندية الثلاثة واتهمتهم بالرغبة في إيقاف نمو وتطور الكرة الإسبانية.

وقالت الرابطة في البيان "ستستفيد هذه الأندية ومن الواضح أن ما لا تريده هو التوسع والنمو لبقية الأندية الإسبانية".

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كما حمل البيان هجومًا صريحًا على ريال مدريد تحديدًا "الوضع الحالي هو مثال آخر على موقفهم في السنوات الأخيرة والذي يتعارض مع المصالح المشتركة لبقية أندية الليجا ولا يساهم في تطور البطولة".

وكتب تيباس عبر حسابه الرسمي على تويتر "الليجا ملزمة بالدفاع عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الجمعية من قبل 39 من 42 ناديًا".

وأتم "رفع ريال مدريد دعاوي قضائية ضدنا عدة مرات وخسروها دائمًا، في أعماقي أؤمن بأنهم يريدون أندية ضعيفة لأهدافهم المختلفة".

اتفاقية CVC من شأنها أن تُدر 2 مليار يورو على أندية الليجا مع عودة الأموال للصندوق الأمريكي بفائدة ربحية منخفضة لمدة 40 عامًا مقابل 9% من أرباح البطولة الإسبانية.