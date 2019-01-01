بيل: لا أستمع للمنتقدين وهذا الصيف ليس الأسوأ بمسيرتي

الجناح الويلزي يخرج عن صمته بعد سلسلة من الجدل

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

قرر الجناح الويلزي جاريث بيل، كسر حاجز الصمت عن مستقبله، بعد الأنباء المستمرة حول رحيله عن ريال مدريد.

مستقبل بيل كان محل العديد من الشكوك بسوق الانتقالات الماضي، بعد تصريحات المدرب زين الدين زيدان وتلميحاته حول عدم حاجته للاعب.

وبعد سلسلة من التكهنات حول انتقاله للدوري الصيني أو الإنجليزي، انتهت الأمور ببقاء بيل مع النادي الإسباني.

وقال بيل عن شعوره بعد نهاية الميركاتو:"الأشهر الماضية لم تكن رائعة وكذلك ليست الأسوأ، سبق وأن غبت عن الملاعب لمدة عام كامل مع هاري ريدناب في توتنهام".

وعن الانتقادات:"لا أستمع لها، لأنها دائماً ما تأتي من أشخاص لا يعرفون ما يتحدثون عنه".

وتابع:"كل ما حدث في سوق الانتقالات يخص ريال مدريد، لو أردتهم الحصول على إجابات عليكم سؤال إدارة النادي".

لماذا رفض مورينيو تعاقد مانشستر يونايتد مع فان دايك؟

حصاد الميركاتو | بايرن ميونيخ.. لم يكن في الإمكان أفضل مما كان

وأما عن الاتهامات المستمرة حول تفضيل رياضة الجولف على كرة القدم:"نعم أحب ممارستها لكن بالنسبة لي الكرة تأتي أولاً، لأنها اللعبة التي أتقاضى منها راتبي".

يذكر أن بيل نجح في تسجيل هدفين في 3 مباريات لعبها مع ريال مدريد بالدوري الإسباني هذا الموسم.