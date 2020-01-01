لامبارد يكشف سر تأهله للأبطال في غياب هازارد

التوقعات كانت تشير إلى عدم صعود البلوز

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن الطريقة التي تعامل بها مع رحيل البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد الصيف الماضي.

لامبارد انتقل لتشيلسي بداية من موسم 2019/2020، وواجه العديد من الظروف الصعبة، كان أهمها انتقال نجم فريقه الأول للدوري الإسباني.

ومع ذلك نجح لامبارد في قيادة البلوز للتواجد ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي، والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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وقال مدرب تشيلسي في تصريحات عن موسمه:"كنا نعلم صعوبة الموقف بعد فقدان هازارد، الأمر ليس بهذه السهولة، عندما نفقد لاعباً بهذا الحجم".

وأضاف:"كنا ندرك اعتماد البعض على لحظات السحر التي يتمتع بها هازارد للفوز بالمباريات، حاولت سد الفجوة وأتفهم عدم ثقة البعض في تأهلنا للأبطال".

وتابع:"كان إنجازاً رائعاً، حققناه بفضل اللاعبين الشباب، لم أكن مجبراً على الدفع بهم بصفة أساسية، ولكنهم استحقوا التواجد بالفريق الأول وكانوا سر هذا النجاح".

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جدير بالذكر أن تشيلسي أخرج العديد من العناصر الشابة بالنسخة الماضية من البريميرليج، أبرزهم ميسون ماونت، تامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش.