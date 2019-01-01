بيريز يدافع عن راموس ويكشف ميزانية ريال مدريد

تعرف على تصريحات بيريز في اجتماع الجمعية العمومية

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

رفض فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، انتقاد قائد الملكي، سيرخيو راموس، كما كشف عن ميزانية الفريق وموعد الانتهاء من تطوير ملعب "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد بدأ في تطوير الملعب بتكلفة بلغت نحو 500 مليون يورو كما صرف نحو 300 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال بيريز في اجتماع الجمعية العمومية: "الموسم الماضي لم نكن على قدر التوقعات في كرة القدم ولم نحقق البطولات، لكن لدينا الشغف والجوع للفوز وإعادة الألقاب إلى سانتياجو برنابيو".

وتابع: "لديّ احترام كبير للاعبين لما قدموه في السنوات الماضية وطورنا المجموعة بجلب صفقات مميزة في الصيف".

وأثناء الاجتماع انتقد أحد الأعضاء اهتمام راموس بحسابه على موقع "إنستجرام" ليقاطعه بيريز قائلًا: "توقف، أن تتحدث عن بطل موقعة لشبونة والذي جلب لنا العاشرة ولن أسمح بانتقاده".

رئيس الملكي أشاد بإمكانيات خاميس روردريجيز والمواهب الشابة في النادي أمثال كوبو ورودريجو جوس موضحًا أنّ أساس مشروع الفريق هو الإيمان بالمواهب وتطوير أكاديمية الشباب.

وكشف بيريز عن تحقيق الملكي لصافي ربح وصل إلى 533 مليون يورو بزيادة 38.4 مليون يورو عن العام الماضي وبلغ الدخل التشغيلي 757 مليون يورو ويزداد سنويًا.

وأردف: "حينما توليت رئاسة الفريق كنا في المركز الـ 13 أوروبيًا والآن نحن في الصدارة والأكثر شعبية وقيمة في العالم".

وتطرق للحديث عن تجديد ملعب "سانتياجو برنابيو" مؤكدًا أنّ أعمال التجديد تحتاج 39 شهرًا وسوف يكون جاهزًا في 2022 ليكون الأفضل في العالم.

واختتم: "جمهورنا مثال على الاحترام والتقدير ولذلك أطلب منهم باستمرار تقديم الدعم ومساندة اللاعبين والوقوف بجوارنا لكي نعود أقوى من الماضي".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد انتصر على ليفانتي بعد التعادل في مباراتين على التوالي بالدوري الإسباني.