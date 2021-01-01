بيتوني يرد على يوفيتش ويكشف تطورات حالة زيدان

تحدث كذلك عن إصابات الفريق وأبرزها دانييل كارباخال وسيرخيو راموس

كشف دافيد بيتوني المدرب المساعد بريال مدريد، عن تحسن حالة المدير الفني للفريق زين الدين زيدان، واقتراب عودته للملاعب من جديد.

بيتوني يعمل حاليًا كمدرب مؤقت لريال بسبب إصابة زيدان بفيروس كورونا، وخضوعه لفترة الحجر الصحي بالمنزل حتى تماثله الشفاء.

المدرب الفرنسي تحدث عن مواطنه والعديد من الملفات الهامة أبرزها الإصابات، قبل مواجهة ليفانتي غدًا، السبت، في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

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وقال بيتوني عن غياب زيدان:"هو أفضل بكثير الآن ويتحسن بشكل يومي، ليس حاضرًا جسديًا ولكنه معنا، غيابه يؤثر علينا بكل تأكيد بسبب الشخصية التي يتمتع بها والكاريزما التي يظهرها في التدريبات".

وأما عن أهمية دوري أبطال أوروبا مقارنة بالدوري الإسباني:"الأهم هو الحياة اليومية، نحن تدربنا بشكل جيد للغاية وكل ما نفكر فيه هو مباراة الغد".

ملف التجديد لسيرخيو راموس:"لا نشعر بالقلق، نحن نراه كل يوم وهو يتعافى بشكل جيد من الإصابة، إنه قائدنا ولاعب محترف على أعلى مستوى، سنرى أحوال ركبته الأسبوع القادم".

حالة فينيسيوس جونيور وشائعات باريس سان جيرمان:"هناك لحظات يكون فيها اللاعبون أقل شعبية من الأخرين، لكننا سنعتمد على الجميع، هو يتدرب جيدًا ولا يوجد ما يدعو للقلق".

إصابة دانييل كارباخال:"لا نريد المخاطرة به في الوقت الحالي، يعاني من انزعاج ولا توجد إصابة خطيرة".

المنافسة مع أتلتيكو مدريد على الدوري:"هل انتهت المنافسة؟ لا، هناك العديد من المباريات المتبقية، ولكنهم يستحقون التواجد على القمة بسبب مستواهم الفترة الماضية".

أزمة لوكا يوفيتش مع اللغة الإسبانية:"في الجهاز الفني هناك العديد من الأشخاص الذين يتحدثون اللغات المختلفة، يمكننا دائمًا التحدث إلى اللاعبين، الحديث عن كرة القدم ليس معقدًا بهذا الشكل، المشكلة لم تكن في اللغة".

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يذكر أن ريال يلعب غدًا ضد ليفانتي وهو في المركز الثاني بالدوري بـ40 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو المتصدر.