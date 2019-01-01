رغم أنباء انتقاله لريال مدريد - دي بيك أساسياً مع أياكس ضد باوك

النجم الهولندي قد يرحل للنادي الإسباني

تواجد اللاعب دوني فان دي بيك، بقائمة فريق أياكس أمستردام، خلال مواجهة نظيره باوك اليوناني، في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

أياكس يخوض المباراة طامحاً في الفوز ضد بطل اليونان، من أجل الصعود للأبطال وطمحاً لتكرار إنجاز الموسم الماضي بالتأهل لنصف النهائي.

مشاركة دي بيك في التشكيل الأساسي، تثير بعض التكهنات حول مستقبله، نظراً لارتباطه بالانتقال لريال مدريد.

العديد من التقارير الصحفية أكدت اقتراب اللاعب بشدة من النادي الإسباني، بعد تأكيد اللاعب نفسه بوجود مفاوضات رسمية.

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وفي حالة إتمام الصفقة ستصل قيمة انتقال الهولندي إلى 60 مليون يورو، ليواصل أياكس فقدان نجوم.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة، التوصل لحل نهائي فيما يخص مستقبل صاحب الـ22 عاماً.