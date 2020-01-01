بنزيما عن هدفه في فالنسيا: لم أفكر قبل التسديد

المهاجم الفرنسي سجل أحد أجمل أهداف الموسم

كشف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد ، عن كواليس هدفه المبهر أمام فالنسيا، في المواجهة التي فاز بها فريقه بثلاثية نظيفة مساء أمس الخميس.

ريال واصل مطاردته لبرشلونة على صدارة الليجا، بثلاثية أحرز منها كريم بنزيما هدفين، بالإضافة لهدف آخر للعائد بقوة ماركو أسينسيو.

ثنائية المهاجم الفرنسي، جعلته يتجاوز بوشكاش في التصنيف التاريخي للهدافين بريال مدريد، وكذلك وصل لرقم هوجو سانشيز في الدوري الإسباني .

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وقال اللاعب بعد المباراة:"سعيد جداً بهذا الفوز، لم يكن سهلاً، فالنسيا فريق في غاية الصعوبة، لم نتنازل عن الفوز وحققنا انتصاراً مهماً للغاية".

وأما عن هدفه:"كل شيء سار بسرعة كبيرة بعد تمريرة ماركو، تحكمت في الكرة وأنهيت الهجمة بدون أي تفكير بشكل سريع جداً".

الأرقام القياسية:"لم أتوقع الوصول إلى هذه الأرقام، إنها مهمة طويلة الأمد، أعمل من أجل الاستمرار في الصعود نحو القمة مع هذا النادي".

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المنافسة على الدوري:"بالنسبة لنا كل مواجهة ستكون مثل المباراة النهائية، وأمام فالنسيا أظهرنا رغبتنا الواضحة في الفوز وعلينا الاستمرار في ذلك".

يذكر أن الانتصار رفع رصيد ريال مدريد إلى 62 نقطة، في المركز الثاني بجدول الدوري بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الأول بـ64 نقطة.