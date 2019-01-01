مدرب حراس المرمى في بلجيكا يكشف السبب في ظهور هازارد زائد الوزن

تعرف على تصريحات مدرب حراس مرمى منتخب بلجيكا حول كورتوا وهازارد

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف إروين ليمينز، مدرب حراس المرمى في منتخب بلجيكا، السبب وراء ظهور إدين هازارد، لاعب ريال مدريد، بوزن زائد مدافعًا عن المستوى الذي يقدمه تيبو كورتوا مع الملكي.

كورتوا خرج بين شوطي مباراة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا متأثرًا بالإصابة.

وقال ليمينز في تصريحات لراديو "ماركا" الإسباني: "أهداف لقاء بروج ليست مسؤولية كورتوا، الهدف الأول كان غريبًا ولكن المشكلة في الفريق أكبر من ذلك".

وتابع: "يجب معاملة كورتوا بشكل أفضل من ذلك، إنّه حارس رائع ويقدم دائمًا مستويات جيدة للغاية. ريال مدريد يحتاج لبناء فريقًا جديدًا وضم لاعبين على أعلى مستوى لإنشاء الجلاكتيكوس. أعتقد إصابة الحارس بسيطة وسوف يعود لمنح السعادة إلى ريال مدريد".

وتطرق مدرب حراس المرمى للحديث عن هازارد مؤكدًا أنّ اللاعب بحاجة لبعض الوقت للتأقلم وليصنع الفارق مع كتيبة زين الدين زيدان.

واختتم: "وزن هازارد زائد؟ أعرفه منذ 17 عامًا ولا أشعر بذلك على الإطلاق. ربما تصميم القميص الحالي هو ما يظهره بوزن زائد ولكني واثق من أنّه في أفضل أحواله البدنية وهو دائمًا لاعب عظيم".

جدير بالذكر أنّ هازارد لم يقدم المستوى المتوقع منه في المباريات التي لعبها حتى الآن في الموسم رفقة ريال مدريد.