مدرب بلجيكا: كورتوا أفضل حارس في العالم

كورتوا لم يبدأ آخر لقاءات ريال مدريد

علق روبرتو مارتينز، مدرب بلجيكا، على مستوى حارسه تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد، ووصفه بالأفضل في العالم بالوقت الراهن.

وجلس كورتوا مساء السبت احتياطياً في انتصار ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس ضمن مجريات الدوري الإسباني.

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وقال مارتينيز في تصريحات للمراسلين: "تيبو بالنسبة لي هو أفضل حارس مرمى في العالم، وأثبت ذلك في مونديال 2018".

وأضاف: "برأيي هو أفضل شخص لحماية عرين ريال مدريد، فترة صعبة، ولكن تواجده مع المنتخب أعطاه الثقة".

وختم: "نتمنى أن ينعكس الأمر ونجاحه مع ريال مدريد يساعده معنا في أمم أوروبا".

وشارك كورتوا في تسع مباريات في تصفيات أمم أوروبا رفقة المنتخب البلجيكي، مستقبلاً فقط هدفين.

ووقعت بلجيكا مع المنتخب الدنماركي، والفنلدني، والروسي ضمن المجموعة الثانية لأمم أوروبا 2020.